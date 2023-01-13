Yalıdan çıktılar

'Yalı Çapkını' dizisinin oyuncuları Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, yapımın yönetmeni Burcu Alptekin ve bir arkadaşlarıyla önceki akşam Bağdat Caddesi'ndeydi. Ekip, bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Neşeli geçen gecede Alptekin, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Karede Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimi halleri dikkat çekti.