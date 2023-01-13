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13 Ocak 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 14:00:00

Yalıdan çıktılar

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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ve bir arkadaşlarıyla önceki akşam Bağdat Caddesi'ndeydi.

'Yalı Çapkını' dizisinin oyuncuları Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, yapımın yönetmeni Burcu Alptekin ve bir arkadaşlarıyla önceki akşam Bağdat Caddesi'ndeydi. Ekip, bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Neşeli geçen gecede Alptekin, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Karede Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimi halleri dikkat çekti.

Etiketler : yalı çapkını mert ramazan demir afra saraçoğlu burcu alptekin
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