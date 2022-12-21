Yalı Çapkını favorim!

Ebru Yaşar, KKTC'de Merit Park Hotel'de sahne aldı. Son dönemde 'Yalı Çapkını' dizisini yakından takip ettiğini söyleyen şarkıcı, "Hafta içleri evde olduğumda dizileri takip ediyorum. 'Yalı Çapkını' ilk izlediğim günden itibaren benim favorim. 'Üç Kız Kardeş' ve Yasak Elma' da ayrıca diğer favorilerim" dedi. Yaşar, 2023'ü Sapanca'da sahnede karşılayacağını söyledi.