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25 Nisan 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 13:30:00

Yakında ekrandayım

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Sevilen oyuncular Hakan Yılmaz ile Ebru Cündübeyoğlu, Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Akşam sahneleyecekleri oyun için erkenden mekana gelen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Habercilerle ayaküstü sohbet eden ikili, ''Her şey çok güzel gidiyor. Oyun öncesi erkenden prova yapmaya geldik" dedi. Güzelliğiyle dikkat çeken Cündübeyoğlu, yakında yeni projelerinin olduğunu da dile getirdi. Proje hakkında detay vermeyen oyuncu, "Şimdi söylemem doğru olmaz ama çok güzel bir projeyle tekrar ekranlarda olacağım" dedi.

Etiketler : hakan yılmaz ebru cündübeyoğlu istanbul
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