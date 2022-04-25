Yakında ekrandayım

Akşam sahneleyecekleri oyun için erkenden mekana gelen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Habercilerle ayaküstü sohbet eden ikili, ''Her şey çok güzel gidiyor. Oyun öncesi erkenden prova yapmaya geldik" dedi. Güzelliğiyle dikkat çeken Cündübeyoğlu, yakında yeni projelerinin olduğunu da dile getirdi. Proje hakkında detay vermeyen oyuncu, "Şimdi söylemem doğru olmaz ama çok güzel bir projeyle tekrar ekranlarda olacağım" dedi.