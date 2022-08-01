Yakında avukat oluyor

Oyunculuğunun yanı sıra eğitimini de bırakmayan Esra Bilgiç, hukuk üzerine eğitim alıyor. Bilgiç, ekrandan uzak olduğu süre boyunca da okuluna ağırlık verdi. Oyuncu, sette çalıştığı dönemlerde sınavlarını vermesinin imkansız olduğunu, birkaç aydır derslerini yoluna koyduğunu belirterek hukuk okumanın zor olduğunu söyledi. Her şeye rağmen vaktinin çoğunu ders çalışarak geçirdiğini ve öğrenmenin büyük mutluluk verdiğini belirten Bilgiç, ailesi ve arkadaşlarıyla da vakit geçirmekten hoşlandığını dile getirdi.

