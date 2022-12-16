Yak bütün fotoğrafları

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Tarık Emir Tekin'in uzun süredir birlikte olduğu Sofia Katc'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şarkıcı Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in sevgilisiyle arasına kara kedi girdi. Katc, sosyal medya hesabından oyuncuyla birlikte olduğu fotoğrafları silerek, Tekin'i takipten çıkardı. Tekin ise, kız arkadaşını takip etmeye devam ediyor. Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz yıl sevgilisi Katc ile birlikte annesi Şevval Sam'ı tanıştırmıştı.