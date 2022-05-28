Yak bütün fotoğrafları

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Sarp Levendoğlu, aşk hayatında dikiş tutturamadı. Levendoğlu (39) yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Naz Çağla Irmak'la (24) ayrılık kararı aldı. İkili, sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri fotoğrafları kaldırdı ve birbirlerini takipten çıktı. Naz Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican'ın hayatını anlatan filmde Neslican Tay'ı canlandıracak.





