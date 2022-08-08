Yağmurda sahneden inince yuhalandı

Ankara'da konser veren Oğuzhan Koç yağmur nedeniyle sahneyi terk edip ayrılınca hayranları tepki gösterdi. Sahnesine devam edeceğini söyledikten sonra tekrar çıkmayan müzisyeni sevenleri yuhaladı.

26 Ağustos'ta Demet Özdemir'le nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç hayranlarının büyük tepkisini çeken bir harekete imza attı. Ankara Sincan'da sahneye çıkan müzisyen yağmur yağmasını sebep göstererek 'Geleceğim' diyerek. sahneden indi ancak sözünde durmadı. Dinleyicilerinin tepkisini çeken Koç'a hayranları tepki gösterip yuhaladı. Müzisyenin sevenleri, halk olarak yağmurda beklediklerini ama ünlü sanatçının kaçtığını söyledi. Yaşananların ardından Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MİKROFONUM BİLE YOKTU

Müzisyen: "Dün yaptığımız Ankara konserini sağanak yağış yüzünden tam birinci saatinde sahneyi bırakmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir yağış vardı, direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti fakat teknik buna el vermedi dolayısıyla en son seyirciye veda edebileceğim çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu. Sadece hava muhalefeti yüzünden bir tık kısa kaldı onu da bir sonraki gelişimde söz telafi edeceğim" açıklamasında bulundu.

