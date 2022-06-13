Yağmur yuvadan uçuyor

Alemin Kralı' dizisiyle tanınan oyuncu Yağmur Ün bir süredir birlikte olduğu doktor sevgilisi Doğaç ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift önceki gün aile arasında yüzükleri taktı. Sade bir törenle nişanlanan ikili, geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda erkek arkadaşından evlilik teklifi almıştı. Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi'' yazmıştı.