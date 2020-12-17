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17 Aralık 2020 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 12:02:00

Yağmur Tanrısevsin ve futbolcu Tarkan Serbest aşkı bitti... Takipten çıktı

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Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin'in Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest ile yeni bir birlikteliğe başladı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü.

Yağmur Tanrısevsin, gözlerden uzak sürdürdüğü birlikteliğini yine aynı şekilde bitirdi. Güzel oyuncu, Tarkan Serbest'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakarak aralarının bozuk olduğunu gözler önüne serdi. 

Etiketler : Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin Tarkan Serbest
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