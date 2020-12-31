31 Aralık 2020 Perşembe 02:59:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 08:37:00
Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, MAG Dergisi'ne konuştu.
Hayatta kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen genç oyuncu Yağmur Tanrısevsin, saygısızlık ve haksızlığa tahammül edemediğini anlattı. Yeni projelerinin de müjdesini veren Tanrısevsin, dijital bir dizi için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
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