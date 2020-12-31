Yağmur Tanrısevsin: Saygısızlığa tahammülüm yok

Hayatta kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen genç oyuncu Yağmur Tanrısevsin, saygısızlık ve haksızlığa tahammül edemediğini anlattı. Yeni projelerinin de müjdesini veren Tanrısevsin, dijital bir dizi için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.