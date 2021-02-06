Yabancı öğrencilere sıcak yuva

10 yılda 5 bin öğrencinin yardımına koşan Öztürk, "Türkiye dışından gelip burada eğitim gören gençlere, çocuklarımıza burada yalnız olmadıklarını, burasının kendi vatanları olduğunu göstermek amacıyla faaliyetler yapıyoruz. Projemize 2 evle başladık, 40 eve ulaştık" diye konuştu.



Hayalinin gerçekleşmesini "kaybettiğim ailemi bulmuş gibiyim" ifadeleriyle tarif eden Öztürk, şöyle devam etti: "Yurtdışına çıkan insanlar kendilerini yabancı ortamda görürler. Kayseri'ye gelen öğrenciler bunu yaşamıyor. Koskocaman bir ailenin ortasına gelmiş oluyorlar. Bir haftalık süre içerisinde bir çok arkadaşı, dostu oluyor. Geldikleri zaman çok farklı kültür ve ülkelerden insanlarla karşılaşıp tanımış oluyorlar. Aslında dünyayı tanımış oluyorlar. Kendileri dışında da insanların varlığını öğrenmiş oluyorlar. Burada gençlere kendi kültürlerini tanıtma imkanı buluyor. Onları Kayserili ailelerle tanıştırıp, Kayseri kültürünü öğrenmelerini de sağlıyoruz. Bir hayal görüyorsunuz kafanızda bir şey canlandırıyorsunuz, bakıyorsunuz sonunda gerçek olmuş. Kaybettiğin bir ailen vardır ona kavuşuyorsun ya böyle bir duygu bu. Karabağ savaşında dünyanın her yerinden gelen insanlar Azerbaycan'a destek oldular. Bu müthiş bir şeydi."