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21 Haziran 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 13:30:00

Vurulduğum gün kasayı boşalttı

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Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışma devam ediyor. Tatlıses, 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlanarak açtı ağzını yumdu gözünü!

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında yaşanan tartışma devam ediyor. Tatlıses, 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlanarak açtı ağzını yumdu gözünü! Oğlu Ahmet Tatlı hakkında sanatçı, "O oğlum dediğim var ya Ahmet... En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. Onun ismini bile duymak istemiyorum" dedi. 2011 yılında 'İbo Şov' programı çıkışında silahlı saldırıya uğradığı gece oğlu Ahmet Tatlı hakkında Tatlıses, "İhanete uğradım. Ben vuruldum, direk şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?" diyerek sitemde bulundu.

Etiketler : Vurulduğum gün kasayı boşalttı Sanatçı İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlı
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