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Vokal ordusu
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 11:00:00

Vokal ordusu

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Buray, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Şarkıcıyı Irak ve Bulgaristan'dan gelen 50 kişilik ekipte izledi.

Buray, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Şarkıcıyı Irak ve Bulgaristan'dan gelen 50 kişilik ekipte izledi. 'Alaz Alaz'ın yanı sıra dillere pelesenk olan şarkılarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Buray, ''Gittiğim her yerde beni koskocaman bir vokal ordusu karşılıyor. Bir sanatçı için daha büyük bir mutluluk olabilir mi?'' dedi. Konserinin ikinci bölümüne sürprizlerle başlayan Buray, son albümünde yer alan ''Nasıl Unuturum'' şarkısını kliplendirdiğini ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını müjdeledi.

Etiketler : Buray Fişekhane Deniz Konserleri Alaz Alaz
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