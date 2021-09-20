Buray, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Şarkıcıyı Irak ve Bulgaristan'dan gelen 50 kişilik ekipte izledi. 'Alaz Alaz'ın yanı sıra dillere pelesenk olan şarkılarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Buray, ''Gittiğim her yerde beni koskocaman bir vokal ordusu karşılıyor. Bir sanatçı için daha büyük bir mutluluk olabilir mi?'' dedi. Konserinin ikinci bölümüne sürprizlerle başlayan Buray, son albümünde yer alan ''Nasıl Unuturum'' şarkısını kliplendirdiğini ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını müjdeledi.