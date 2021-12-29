Vizyonda kahkaha

Sezonun iddialı komedi filmleri arasına girmeyi hedefleyen "Nalan" filmi, 7 Ocak'ta vizyona giriyor. Açelya Topaloğlu ile fenomen oyuncu Sergen Deveci'nin başrolleri paylaştığı yapımda, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin ve Berna Koraltürk rol aldı. Film sabah kadın programlarını eğlenceli bir dille anlatıyor.

