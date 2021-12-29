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29 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 15:00:00

Vizyonda kahkaha

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Sezonun iddialı komedi filmleri arasına girmeyi hedefleyen "Nalan" filmi, 7 Ocak'ta vizyona giriyor.

Sezonun iddialı komedi filmleri arasına girmeyi hedefleyen "Nalan" filmi, 7 Ocak'ta vizyona giriyor. Açelya Topaloğlu ile fenomen oyuncu Sergen Deveci'nin başrolleri paylaştığı yapımda, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin ve Berna Koraltürk rol aldı. Film sabah kadın programlarını eğlenceli bir dille anlatıyor.

Etiketler : Vizyonda kahkaha Nalan Açelya Topaloğlu
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