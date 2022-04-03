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03 Nisan 2022 Pazar 10:50:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 10:50:00

Vizyona geri sayım

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Başrollerinde Burak Küçük, Ogan Şenyolcu, Mustafa Kavalcı, Satı Kavalcı, Nazlı Çakal, Seyhan Çakal, Sıla İldemlik ve Dudu Kavalcı gibi isimlerin yer aldığı 'Mahluk' filmi vizyona girmek için gün sayıyor.

Başrollerinde Burak Küçük, Ogan Şenyolcu, Mustafa Kavalcı, Satı Kavalcı, Nazlı Çakal, Seyhan Çakal, Sıla İldemlik ve Dudu Kavalcı gibi isimlerin yer aldığı 'Mahluk' filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Senarist ve yönetmenliğini Ozan Ceylan'ın üstlendiği yapım, korku sahnelerindeki oyuncuların makyajlarıyla dikkat çekiyor.

Etiketler : Vizyona geri sayım Burak Küçük Ogan Şenyolcu
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