Vizyona geri sayım

Başrolünde Begüm Birgören, Kemal Uçar ve Tim Seyfi'nin yer aldığı 'Osman 8' filminin ekibi çekimleri tamamladı. Yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı film, 18 Mart'ta vizyona giriyor. Önceki gün tanıtım fragmanı yayınlanan film, agorafobiden ve panik atak rahatsızlığından muzdarip bir adam olan Osman'ın maceralarını konu ediyor.