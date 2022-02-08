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08 Şubat 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 12:00:00

Vizyona geri sayım

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Başrollerini Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı 'Sadece Bir Gece' filmi beyazperdede izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı 'Sadece Bir Gece' filmi beyazperdede izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici üstlendi. Filmde, aşkı, sadakati ve güveni; evli bir çiftin vermek zorunda oldukları zor bir karar üzerinden sorgulatan "Bir aşkın en zor sınavı nedir" sorusuna yanıt aranıyor.

Etiketler : Vizyona geri sayım Cemal Hünal Tuba Ünsal
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