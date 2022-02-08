Vizyona geri sayım
Başrollerini Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı 'Sadece Bir Gece' filmi beyazperdede izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Başrollerini Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı 'Sadece Bir Gece' filmi beyazperdede izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici üstlendi. Filmde, aşkı, sadakati ve güveni; evli bir çiftin vermek zorunda oldukları zor bir karar üzerinden sorgulatan "Bir aşkın en zor sınavı nedir" sorusuna yanıt aranıyor.