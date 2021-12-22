Vizyona geri sayım

Başrolünde Ediz Hun ve Berna Üçkaleler'in yer aldığı 'Şöhretler Okulu' filmi beyazperdede seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Çocuk oyuncu kadrosuyla dikkat çeken projenin Yapımcılığını CNS productions üstlenirken, Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun, Kemal Öğretmen karakterine hayat veriyor. Film çocuk olmanın ve çocuk kalabilmenin güzelliklerini anlatıyor.