Vizyon için gün sayıyor
2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı film vizyona girmek için gün sayıyor.
2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı film vizyona girmek için gün sayıyor. 4 Şubat'ta sevenlerinin karşısına çıkacak yapımda sanatçıyı Büşra Pekin, canlandırdı. Oyuncu, rolü için 8-9 kilo aldı. Müziklerini İskender Paydaş'ın yaptığı filmde Dilber Ay'ın çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete, şiddete ve sanat dolu hayatı beyazperdeye yansıtılacak.