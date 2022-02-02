Vizyon için gün sayıyor

2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı film vizyona girmek için gün sayıyor. 4 Şubat'ta sevenlerinin karşısına çıkacak yapımda sanatçıyı Büşra Pekin, canlandırdı. Oyuncu, rolü için 8-9 kilo aldı. Müziklerini İskender Paydaş'ın yaptığı filmde Dilber Ay'ın çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete, şiddete ve sanat dolu hayatı beyazperdeye yansıtılacak.