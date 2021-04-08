Virüsü yenip döneceğim

Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setinde koronavirüse yakalan Furkan Palalı, yaptığı paylaşımla iyi olduğunu söyledi. Tedavisinin bitmesini beklediğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "En kısa zamanda setlere döneceğim, merak etmeyin" yazdı. Oyuncuya, sevenlerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

