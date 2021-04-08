08 Nisan 2021 Perşembe 17:25:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 17:25:00
Virüsü yenip döneceğim
Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setinde koronavirüse yakalan Furkan Palalı, yaptığı paylaşımla iyi olduğunu söyledi.
Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setinde koronavirüse yakalan Furkan Palalı, yaptığı paylaşımla iyi olduğunu söyledi. Tedavisinin bitmesini beklediğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "En kısa zamanda setlere döneceğim, merak etmeyin" yazdı. Oyuncuya, sevenlerinden geçmiş olsun mesajları geldi.