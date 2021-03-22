  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,8544
  • Euro
    9,3524
  • Altın
    437,7910
İstanbul
3 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mini İHA D için müthiş gelişme!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin kararını eleştiren Batı'ya cevap
Göçe karşı Nobellik örnek
Bisikletli mama servisi
Down sendromlu Ramazan'ın itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
YENİ MESLEĞİ organik tarım
Yürürken hastanelik oldu
6 yaşından beri dağlarda yaşıyor
Pandemide can dostlar da obez oldu
Fikir ayrılığı ayırdı
Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!
Çiftlik evinde klip
Nikah sonrası reklam imzası!
dominik'te sahne derulo'nun
Gigi gururu
Dört günde 49 bin TL!
Tek öğün beslenme hastalığa davetiye
Hava kirliliği kör edebilir
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
ÖNERİLERE UYUN, RAHAT UYUYUN
Derbide beraberlik
Şehit babanın alev savaşçıları
Esed rejiminden alçak saldırı! İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
22 Mart 2021 Pazartesi 07:53:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 07:53:00

Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!

ABONE OL

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden Okan Karacan, uzun zaman sonra dışarıya çıktı. Ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Karacan, hastalık sonrası en 10 kilo verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden Okan Karacan, uzun zaman sonra dışarıya çıktı. Ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Karacan, hastalık sonrası en 10 kilo verdiğini söyledi. Hastanede tedavisi yoğun bakımda devam ederken çok zor günler geçirdiğinden bahseden ünlü isim, salgına karşı herkese dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Etiketler : koronavirüs Okan Karacan Nişantaşı
Pandemi öykülerini yazdı

Pandemi öykülerini yazdı
1 aylık anne setlere dönüyor

1 aylık anne setlere dönüyor
Final yok, ekranlara devam!

Final yok, ekranlara devam!
Sinan baba olmak istiyor

Sinan baba olmak istiyor
Keşke 1960'larda yaşasam

Keşke 1960'larda yaşasam
Yeni rekoru Gurbet

Yeni rekoru Gurbet
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
Aracına çarpan sürücüyü affetmedi

Aracına çarpan sürücüyü affetmedi
Kuşak çatışmasını anlatacak

Kuşak çatışmasını anlatacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER