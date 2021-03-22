Virüsle mücadelede 10 kilo verdi!

Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden Okan Karacan, uzun zaman sonra dışarıya çıktı. Ailesiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Karacan, hastalık sonrası en 10 kilo verdiğini söyledi. Hastanede tedavisi yoğun bakımda devam ederken çok zor günler geçirdiğinden bahseden ünlü isim, salgına karşı herkese dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.