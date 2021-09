Can Yaman, Filming Italy Best Movie Award kapsamında Venedik'te gerçekleşen törenden ödülle döndü. Seçkin bir jüriye sahip törende İtalya'da iki dizi anlaşması yapan ve aynı zamanda reklam filmlerinde oynayan Can Yaman da 'Yılın TV Karakteri' ödülüne layık görüldü.