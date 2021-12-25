Velayet savaşı bitti

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu Kuzey için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında karar çıktı. Bir süredir çekişmeli geçen duruşmalar sonucunda İstanbul Aile Mahkemesi çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verirken, şarkıcı Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına hükmetti.

