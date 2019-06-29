Velayet savaşı

MAHKEMEYE GİDİYORLAR

Moda dünyasının zirvedeki isimlerinden 33 yaşındaki Irina Shayk, 4 yıldır birlikte olduğu Bradley Cooper'dan ayrılık kararı almıştı. Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın, çiftin arasına girdiği iddialarının ardından sona eren ilişkide sular durulmuyor. Anne olduktan sonra da modelliğe devam eden Shayk’ın, kariyeri için New York’ta yaşaması gerekirken, Cooper, Los Angeles'ta kalmayı tercih etti. ABD basını 2 yaşındaki kızları Lea'nın kiminle yaşayacağı konusunda tartışma yaşayan ikilinin arasının iyice açıldığını, hatta konunun mahkemeye taşınacağını iddia etti.

Aynı filmde başrolü paylaşan Bradley Cooper ve şarkıcı Lady Gaga’nın aşk yaşadığını öğrenen Irına Shayk ilişkiyi bitirmişti.