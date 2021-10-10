Vapurla yolculuk

Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünya evine girme kararını erteleyen Hande Ataizi toplu taşıma kullandı. Ataizi, nişanlısıyla vapura bindi. Sunucu ve oyuncu Aydoğdu'yla yer aldığı bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ataizi, gönderisinin altına, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir" notunu yazdı.