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10 Ekim 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 13:30:00

Vapurla yolculuk

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Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünya evine girme kararını erteleyen Hande Ataizi toplu taşıma kullandı.

Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünya evine girme kararını erteleyen Hande Ataizi toplu taşıma kullandı. Ataizi, nişanlısıyla vapura bindi. Sunucu ve oyuncu Aydoğdu'yla yer aldığı bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ataizi, gönderisinin altına, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir" notunu yazdı.

Etiketler : Vapurla yolculuk Pandemi Dinç Aydoğdu Hande Ataizi
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