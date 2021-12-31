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31 Aralık 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 10:30:00

Uzun saatler çalışmam

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Medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine neden ara verdiğini ilk kez açıkladı.

Medyadaki paylaşımlarıyla sürekli gündem olan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerine neden ara verdiğini ilk kez açıkladı. Set saatlerinin uzun ve yorucu olduğunu ifade eden oyuncu, ''Hayatımda kendime değer veren biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum. Uzun süren bir işimiz var, asıl istediğim; kendi belirlediğim saatlerde çalışmak" dedi. Oyunculuk üzerine bir projesi olduğunu belirten Boluğur, yakın zamanda onu hayata geçirmek istediğini belirtti.

Oyunculuk bilgimi müziğe aktardım

Şarkı hazırlıkları hakkında da konuşan Boluğur, "Şarkı çalışmam var, sözlerini ben yazdım. Klibin senaryosu bana ait zaten. Çekimi yurtdışında yapmayı düşünüyoruz, güzel bir heyecan. Müziği çok seviyorum. Hem dinlemeyi hem de üretim kısmını... Şu an seçim yapmadım fakat klip için kumral biri olur erkek olarak. Ben kendi oyunculuk bilgimi müziğe aktarmayı istedim, senelerin birikimi var bende. Müziğe çok heyecan duymaya başladım, içimde böyle bir potansiyel olduğunu fark edince de buraya yönlenmeye başladım. Artık icraat kısmına geldim açıkçası'' dedi.

Etiketler : Uzun saatler çalışmam Merve Boluğur Set saatleri
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