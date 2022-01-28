Üzgün ve yorgunum

Etiler'de oturduğu siteye girerken, saplantılı bir hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurmasıyla neye uğradığını şaşıran Serenay Sarıkaya, "Umarım hapse girer" dedi.

'Şahmeran' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, zor günlerden geçiyor. Oyuncunun takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş, geçtiğimiz hafta evinin önünde şoförünün bulunduğu araca tekme atarak küfürler savurmuştu. Oyuncu, karakola gidip suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Keyifsiz olduğu görülen oyuncu, "Biraz yorgunum ve üzgünüm son dönemdeki olaylar zor bir süreçti" dedi. Demirtaş'ın sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasıyla ilgili Sarıkaya, "İnşallah hapse girer" dedi.

Evde tedirgin oluyor

Evinde tedirgin olduğunu söyleyen oyuncu, "Elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz. Evin etrafında olup biten her şey beni aşırı tedirgin etmeye başladı. Ama iyiyim" dedi. Sarıkaya'nın ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen talihsiz olay sonrası oyuncunun evinin önüne dört kişilik bir koruma ekibi göndermişti.