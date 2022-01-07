Uzay ağlattı

Çağla Şıkel oğlu Uzay ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Oğlunun söylediklerinden çok etkilenen Şıkel, 'sabah sabah beni mahvetti' ifadelerini kullandı. Şıkel, "Uzay bana 'anne ben 20 yaşıma girdiğim zaman sen kaç yaşında olacaksın' dedi. Ben de '53 yaşımda olacağım dedim. Bu kez 'Ben 53 yaşıma geldiğim de sen kaç yaşında olacaksın' diye sordu. '86 yaşımda olacağım evladım' dedim. 'Yani dedem gibi mi? Ben 53 yaşında baba olmak istiyorum ama sen yine benim annem olacaksın' dedi. Ben ölene kadar, sonsuza kadar senin annen olacağım" diye konuştu.