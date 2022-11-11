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11 Kasım 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 12:00:00

Uyumlu çift

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En son ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan oyuncu Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile objektiflere yansıdı.

En son ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan oyuncu Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile objektiflere yansıdı. İkili Nişantaşı City's'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Saçı, makyajı ve sade giyim tarzıyla göz dolduran Mola telefonla konuşurken sevgilisi ise önden koşar adım yürüdü. Sevgililerin uyumlu giyim tarzı gözlerden kaçmadı.

Etiketler : Uyumlu çift Masumlar Apartmanı Mustafa Aksakallı
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