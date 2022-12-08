Uyku sorunundan kurtulmak istiyor

Osman Sonant'la başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Sıcak Kafa' adlı dizide yer alan oyuncu Hazal Subaşı, rahatsız olup da değiştiremediği bir huyunu açıkladı. Yapım ekibi bir YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Uykuyu çok sevdiğini dile getiren Subaşı, "Rahatsız olup da değiştiremediğim çok huyum var. Uyanamıyorum ben. Yani çok zor uyanıyorum, yataktan kalkamıyorum. 'Az uyuyorum, hemen uyanırım' diyen insanlara hep özenmişimdir" açıklamasında bulundu.

