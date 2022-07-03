Uyku sorunu yaşıyorum

TRT'nin başrolünü Ekin Mert Daymaz'la paylaştığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisinde yer alan oyuncu Sevda Erginci, uyku sorunu yaşadığını söyledi. Sabahları güne sinirli başladığını belirten Erginci, "Yıllardır uyku problemim var. Çok zor yatarım ve sinirli uyanırım. Uyanır uyanmaz biriyle görüşmemeye ya da bir yere gitmemeye çalışırım gerginliğimi kimseye yansıtmamak için" açıklamasında bulundu.