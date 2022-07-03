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03 Temmuz 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 10:30:00

Uyku sorunu yaşıyorum

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TRT'nin başrolünü Ekin Mert Daymaz'la paylaştığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisinde yer alan oyuncu Sevda Erginci, uyku sorunu yaşadığını söyledi.

TRT'nin başrolünü Ekin Mert Daymaz'la paylaştığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisinde yer alan oyuncu Sevda Erginci, uyku sorunu yaşadığını söyledi. Sabahları güne sinirli başladığını belirten Erginci, "Yıllardır uyku problemim var. Çok zor yatarım ve sinirli uyanırım. Uyanır uyanmaz biriyle görüşmemeye ya da bir yere gitmemeye çalışırım gerginliğimi kimseye yansıtmamak için" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Uyku sorunu yaşıyorum Ekin Mert Daymaz Seni Kalbime Sakladım
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