Üvey abimle konuşmuyoruz

Geçen hafta hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal, üvey abisi Patrick Mölzl ile aralarının kötü olduğu yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen ve Almanya'da teknik direktörlük yapan Mölzl ile ilgili konuşan Önal, "Yakın değiliz. Çünkü abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi- kardeş gibi olunmuyor ama aramızda kötü değil. Sadece çocukluğumuz birada geçemedi" dedi. Recep ASLAN

