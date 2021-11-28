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28 Kasım 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 12:30:00

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

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Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimlerini tamamlayan Yasemin Allen, kendisine snob diyenlerle ilgili konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimlerini tamamlayan Yasemin Allen, kendisine snob diyenlerle ilgili konuştu. Gain'de yayınlanan 'Dayı Şov' da açıklamalarda bulunan oyuncu, "Belli zevkleri olan bir insanım, taviz de vermiyorum bazen. Bu beni snob yapıyorsa" dedi. Allen, İngiliz olduğu için kanında snob'luk olduğunu söylese de, sonrasında bunun utangaçlığından ötürü geliştirdiği bir defans mekanizması olduğunu söyledi. Çocukluğu Avustralya'da geçen Allen, gençliğinde pizzacıda çalıştığını belirtti.

Etiketler : UtangaçlıK Kıvanç Tatlıtuğ Aşıklar Bayramı Yasemin Allen
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