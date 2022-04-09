Utangaç Ayça

Oyuncu Ayça Ayşin Turan tarzıyla dikkat çekti. Turan, önceki gün Nişantaşı'nda tek başına görüntülendi. Oyuncu, şu sıralar zamanının iş görüşmeleriyle geçtiğini söyledi. Yazın tatil yerine çalışacağını belirten Turan, "Önceliği işlere verdik. Yazın çalışarak geçebilir ama kısa süreli vakit bulursak tatil tabii ki olacak" dedi. 'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Alp Navruz ile ilgili Turan, "Her şey yolunda" diyerek utangaç tavırlar sergiledi.

