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23 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00

Ustaya veda

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'Rocky', 'Fred Çakmaktaş' ve 'John Rambo' gibi kült karakterlere sesini veren usta oyuncu Sezai Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

'Rocky', 'Fred Çakmaktaş' ve 'John Rambo' gibi kült karakterlere sesini veren usta oyuncu Sezai Aydın, son yolculuğuna uğurlandı. Diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden usta için ilk olarak Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Birçok tiyatro oyuncusu ve ünlü isim, Sezai Aydın için konuşma yaptı. Aydın'ın naaşı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

CEKETİNİ SATARAK BENİ OKUTTU

Sanatçının kızı İdil Cemre Öztep, "Bana 'hayallerini gerçekleştirmek zorundasın, psikolog olacaksın sen' dedi. 'Olamam' dedim. 'Para yok özel üniversiteye götürme beni' dedim. Eve döndüm ağlaya ağlaya büyük bir kavga ettik. Ayaklarımın üzerinde durabilmemin yegane nedenidir. Çünkü gerçekten ceketini satarak okuttu beni, bunu biliyorum. Kimi zaman ücret almadan dublajlar yaptığını biliyorum sırf beni okutabilmek için. Sayesinde buradayım sayesinde buyum. İyi ki var" dedi.

Etiketler : Ustaya veda İdil Cemre Öztep Fred Çakmaktaş John Rambo Sezai Aydın
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