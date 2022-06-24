Ustaların hakaret davası başladı

Sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasında yaşanan hakaret tartışmasında ilk duruşma gerçekleşti. 'Seni diva değil divan yaparlar' sözü nedeniyle mahkemelik olan Keser, duruşmada "Ben Bülent hanıma hakaret etmedim. Burada hakaret söz konusu ise kendisi bana 'Kürdo' diyerek milyonlarca kişinin gözü önünde beni küçük düşürmüştür" dedi. 1 liralık manevi tazminat davasında mahkeme, Ersoy'un tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Neslihan KESKİN









