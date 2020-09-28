Ünlü oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

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28 Eylül 2020 Pazartesi 08:48:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 09:41:00

Usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi! İşte son durumu...

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Başarılı bir şekilde geçen ameliyat sonrası Sürmeli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan usta oyuncu yoğun bakıma alındı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Sürmeli, Kadıköy’de özel bir hastane de ameliyata alındı.

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı.

DURUMU İYİ

Ameliyata alınan Ali Sürmeli'nin ameliyatının başarılı geçtiği, durumunun iyi olduğu bildirildi

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