Ünlü oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Sürmeli, Kadıköy’de özel bir hastane de ameliyata alındı.

Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncu hemen ameliyata alındı.

DURUMU İYİ

Ameliyata alınan Ali Sürmeli'nin ameliyatının başarılı geçtiği, durumunun iyi olduğu bildirildi