Usta isimlere Yasemin eşlik edecek

Erkan Petekkaya ile Uğur Yücel'i bir araya getiren 'Ben Ölmeden Önce' adlı dizinin çalışmaları hızlandı. TRT dijital için çekilecek olan dizinin kadrosuna son olarak Yasemin Allen dahil oldu. Ahmet Sönmez'in yazıp yöneteceği dizi 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak. Her bölümde bir karakterin hikâyesinin anlatılacağı dizinin 20 Haziran'da sete çıkması planlanıyor.





