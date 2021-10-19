Usta isim sete çıktı

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine yeni sezonda yapıma dahil olan Uğur Yücel ilk çekimi gerçekleştirdi. Kamera karşısına geçen usta oyuncu yönetmen Onur Tan, senarist Bahadır Özdener ve yapım ekibiyle bir araya geldi. Özdener o anları sosyal medya hesabından 'Hasret bitmek üzere' notuyla yayınladı.