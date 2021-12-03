Üretmeye çalışıyor

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden 21 yaşındaki Aleyna Tilki yurda döndü. Genç şarkıcı, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı.Tilki, Londra'daki çalışmalarını tamamladığını söyledi. İki yıldır çıkardığı şarkılarda umduğu başarıyı yakalayamayan Tilki, stüdyo girmeye hazırlanıyor. Şarkıcı, "Çalışmalara başladık. Tahminim 2022 yılının başında yeni şarkı ve şarkılarım çıkmış olacak. Ama henüz netleşen bir tarih yok" dedi.