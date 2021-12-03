VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dikkat çeken Türkiye yorumu!
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'nin sistemine talip oldular: Bize de öğretin
Türk SİHA'sı satın alacaklar
Enflasyon oranı son dakika açıklandı!
AKINCI İHA'lar göreve hazır
Yeni insansız helikopterler envantere giriyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı!
Fitch'ten Türkiye kararı! Tahminleri yükseltti
6 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı
İçişleri: Ağrı, Kars, Erzurum'daki operasyona 790 personel katılıyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
İSTOÇ'ta saklambaç oyunu!
AB zorunlu aşıyı tartışıyor
Engin'in bir tanesi
Üretmeye çalışıyor
Düşman çatlattılar
Kaşınanı kaşırım
Anne baba olmadan önce genetik testi yaptırın
Kuruyemiş alerjisi son 20 yılda 3 kat arttı
Anne adayları dikkat! Aşırı kilolu ya da zayıf olmak erken doğum nedeni
Psikiyatrik bozukluk diyabeti tetikliyor
Crohn ve Kolit'in 8 belirtisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Aralık
03 Aralık 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 11:30:00

Üretmeye çalışıyor

ABONE OL

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden 21 yaşındaki Aleyna Tilki yurda döndü.

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden 21 yaşındaki Aleyna Tilki yurda döndü. Genç şarkıcı, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı.Tilki, Londra'daki çalışmalarını tamamladığını söyledi. İki yıldır çıkardığı şarkılarda umduğu başarıyı yakalayamayan Tilki, stüdyo girmeye hazırlanıyor. Şarkıcı, "Çalışmalara başladık. Tahminim 2022 yılının başında yeni şarkı ve şarkılarım çıkmış olacak. Ama henüz netleşen bir tarih yok" dedi.

Etiketler : Üretmeye çalışıyor Aleyna Tilki İngiltere
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği
Hayali müzikal

Hayali müzikal
Ablasını takip ediyor

Ablasını takip ediyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım
Ailesiyle moral topluyor

Ailesiyle moral topluyor
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Ekran müjdesi verdi

Ekran müjdesi verdi
Çağla'dan anlamsız hareketler

Çağla'dan anlamsız hareketler
Adana'ya hayran kaldı

Adana'ya hayran kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER