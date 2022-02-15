Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor

Malatya'da bir lostra salonunda unutulan ve bir yıl boyunca alınmayan ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Paketlediği ayakkabıları Yeşilyurt Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu geri dönüşüm standına bırakan, "İlk kez 32 çift ayakkabıyı bu şekilde ilettim, şuan yine biriken ayakkabılarımız oluyor" dedi.

