15 Şubat 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 18:00:00
Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor
Malatya'da bir lostra salonunda unutulan ve bir yıl boyunca alınmayan ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Malatya'da bir lostra salonunda unutulan ve bir yıl boyunca alınmayan ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Paketlediği ayakkabıları Yeşilyurt Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu geri dönüşüm standına bırakan, "İlk kez 32 çift ayakkabıyı bu şekilde ilettim, şuan yine biriken ayakkabılarımız oluyor" dedi.