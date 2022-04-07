Ünlü yönetmen İstanbul'da

'Olağan Şüpheliler', 'X-Men' serisi ve 'Süpermen Dönüyor' gibi birçok sinema filminde yönetmen koltuğuna oturan Bryan Singer, Türkiye'ye geldi. Oscar ödül töreninden hemen sonra önceki gün tarifeli uçakla İstanbul'a inen Singer, arkadaşlarıyla birlikte tarihi yarımadayı gezdi. Ulus Sunset'te yemek yiyen ünlü yönetmen, çıkışta kameraları görünce şaşkınlığını 'Bunlar paparazzi mi?' sözleriyle dile getirdi. Kameralara konuşmaktan kaçınan Singer, apar topar VIP aracına bindirildi.