Ünlü şef baba oluyor

47 yaşındaki şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni eşi Melodi Elbirliler, bebek beklediklerini açıkladı. Geçen sene görkemli bir düğünle nikah masasına oturan çift, haberi sosyal medyadan duyurdu. Teknede çektirdikleri fotoğrafları paylaşan ikili, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" dedi. Çiftin Erbirliler'in göbeğini tutarak verdikleri pozlara Burçin Terzioğlu, Derya Şensoy, Aslıhan Güner, Bengü, Seda Bakan, Hande Soral ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.