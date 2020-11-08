08 Kasım 2020 Pazar 14:34:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 17:39:00
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı kolları sıvadı... Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Mart ayında karantina döneminin başlamasından kısa bir süre sonra Bodrum'a yerleşen Tan Taşçı, evinin bahçesine müzik stüdyosu kurmaya karar verdi.
İnşaatı için canla başla çalışmaya başlayan şarkıcı Tan Taşçı, stüdyo binasının harcını karıştırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoda “Biliyorsunuz konser yok, o yüzden inşaat yapıyoruz” sözlerini söyledi.
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