Ünlü şarkıcı Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın ekibinden bir kişinin, hafta sonu sahne aldığı bir düğünde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine koronavirüs testi yaptıran Serkan Kaya'nın sonucu negatif çıktı. Sonucunun negatif çıkmasıyla derin bir nefes alan sanatçı, kontrol amaçlı kendisini 14 gün karantinaya aldığını açıkladı.



İşte o açıklama;