Ünlü şarkıcı Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Hafta sonu bir düğünde sahne alan ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın ekibinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran Kaya'nın sonuçları çıktı.
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'nın ekibinden bir kişinin, hafta sonu sahne aldığı bir düğünde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Bunun üzerine koronavirüs testi yaptıran Serkan Kaya'nın sonucu negatif çıktı. Sonucunun negatif çıkmasıyla derin bir nefes alan sanatçı, kontrol amaçlı kendisini 14 gün karantinaya aldığını açıkladı.
İşte o açıklama;
- Ünlü şarkıcı Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
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