12 Aralık 2020 Cumartesi 19:16:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 09:28:00
Ünlü şarkıcı Lara'nın estetik operasyonu tamam!
Geçirdiği trafik kazası sonrası parçalanan dudağı için ameliyat masasına yatan Lara, yeni halini takipçileriyle paylaştı.
Trafik kazası sonrası şekil bozukluğu, ödem ve kopmaları, operasyonla düzelten ünlü şarkıcı Lara, eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Doktoruna teşekkür eden popçu, sağlıklı olmanın ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdi.
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