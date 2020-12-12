Ünlü şarkıcı Lara'nın estetik operasyonu tamam!

Trafik kazası sonrası şekil bozukluğu, ödem ve kopmaları, operasyonla düzelten ünlü şarkıcı Lara, eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Doktoruna teşekkür eden popçu, sağlıklı olmanın ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdi.