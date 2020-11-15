Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı
İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Kovid 19 testi yaptırdı. Güzel şarkıcı koronavirüs olduğunu duyurdu.
İrem Derici’nin koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı. Derici, test sonucunu sosyal medya hesabından "Senin Hastan" şarkısı eşliğinde paylaştı. Şarkıcıya takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek sahilinde görüntülenen İrem Derici, "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" demişti.
- Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
- Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
- Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
- Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
- Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
- Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!