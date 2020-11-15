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15 Kasım 2020 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:22:00

Ünlü şarkıcı İrem Derici koronavirüse yakalandı

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İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve Kovid 19 testi yaptırdı. Güzel şarkıcı koronavirüs olduğunu duyurdu.

İrem Derici’nin koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı. Derici, test sonucunu sosyal medya hesabından "Senin Hastan" şarkısı eşliğinde paylaştı. Şarkıcıya takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek sahilinde görüntülenen İrem Derici, "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" demişti.

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