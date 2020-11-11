Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip

Albümün bütün şarkılarına iki günde beş klip çeken şarkıcı Gülden, “Şarkılar aslında derdini anlatıyor sade ve yalın enstrümanın üstadı kişiler tarafından hazırlanmış o duyguyu sunuyor. Çok karmaşık olmayan sade ve şık bir şeyler hazırladık” dedi.