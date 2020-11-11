11 Kasım 2020 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:16:00
Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
Şarkıcı Gülden, Beykoz Kundura Fabrikası'nda beş şarkılık bir albüm çalışması yaptı.
Albümün bütün şarkılarına iki günde beş klip çeken şarkıcı Gülden, “Şarkılar aslında derdini anlatıyor sade ve yalın enstrümanın üstadı kişiler tarafından hazırlanmış o duyguyu sunuyor. Çok karmaşık olmayan sade ve şık bir şeyler hazırladık” dedi.
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