  • BIST
    1320.59
  • Dolar
    7,5572
  • Euro
    8,9534
  • Altın
    452,2520
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
UNESCO'dan 18 Kasım için yeni karar!
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
Bakan Koca: Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir
Prematüre doğumlar kabus olmaktan çıktı
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Çavuşoğlu: Etiyopya'daki Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
Putin: Ülkedeki vakalar artıyor! Ölüm oranının artması çok endişelendiriyor
19 Kasım 2020 Perşembe 14:12:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 14:12:00

Ünlü şarkıcı Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

ABONE OL

Şarkıcı Gökçe, meme kanserine dikkat çekmek için ekim ayında başlatılan kampanyalara, basketbol topuyla çektirdiği fotoğrafıyla destek verdi.

“Pembe Top Sahada” kampanyasına destek için basketbol topuyla kameralar karşısına geçen Gökçe, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatmak istediğini söyledi. 

Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...

Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı

Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...
Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu
Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor

Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz
Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER