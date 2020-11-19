19 Kasım 2020 Perşembe 14:12:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 14:12:00
Ünlü şarkıcı Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz
Şarkıcı Gökçe, meme kanserine dikkat çekmek için ekim ayında başlatılan kampanyalara, basketbol topuyla çektirdiği fotoğrafıyla destek verdi.
“Pembe Top Sahada” kampanyasına destek için basketbol topuyla kameralar karşısına geçen Gökçe, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatmak istediğini söyledi.
- Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
- İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
- Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
- Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
- Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
- Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz