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11 Haziran 2021 Cuma 00:33:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 00:33:00

Ünlü şarkıcı Berkay'ın 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!

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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in "hakaret" ve "tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ..." şeklinde karşılık veren ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

"KIZGINLIKLA YAZDIM"

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi.

"Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

SUÇ İŞLEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti. Tarafların uzlaşmadığı açıklandı.

Berkay hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ünlü şarkıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Etiketler : Berkay sosyal medya Ünlü şarkıcı hakaret Berkay Şahin
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